Axios опубликовал проект соглашения США и Ирана

Согласно данным портала Axios, ссылающегося на источники, проект меморандума между США и Ираном предполагает продление режима прекращения огня еще на 60 дней. Документ предусматривает, что Тегеран приступит к разминированию Ормузского пролива и восстановлению свободного судоходства, тогда как американская сторона в ответ снимет морскую блокаду с иранских портов.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, проект меморандума содержит обязательство Ирана никогда не добиваться создания ядерного оружия. Предполагается также начало переговоров о приостановке программы обогащения урана и вывозе имеющихся запасов высокообогащенного урана. Как уточняется, срок действия меморандума может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Источники издания отмечают, что данные положения являются основой соглашения, которое США и Иран могут подписать в ближайшее время. Собеседники Axios сообщают, что иранская сторона настаивала на немедленной разморозке активов и полной отмене санкций. Однако в Белом доме заявили, что эти меры будут реализованы только после того, как Тегеран предпримет реальные и ощутимые шаги. Американская сторона подчеркивает, что подобные действия возможны исключительно после заключения окончательного мирного договора между странами.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что документ практически согласован и ожидает финального утверждения. По информации Axios, посредники двух государств рассчитывают, что соглашение будет подписано и обнародовано уже сегодня. В то же время агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, утверждало, что Иран не давал согласия на открытие Ормузского пролива, и морской коридор останется под контролем Тегерана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше