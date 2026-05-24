Демешин: министры Хабаровского края просят отправить их на СВО

«У меня министры в очередь стоят с просьбой отправить их в зону специальной военной операции. Не могу всех отправить одновременно, потому что понятно, что надо кому-то работать по прямой компетенции», — сказал он.
Демешин отметил, что в боевых действиях участвуют не только рядовые добровольцы, но и представители региональной власти. «Я могу с гордостью сказать, что и министры, и члены правительства, и заместитель председателя правительства Хабаровского края, и несколько глав муниципальных образований пошли и воюют», — отметил губернатор.
Он напомнил, что около полутора лет назад в регионе было создано добровольческое подразделение «Барс-Хабаровск», к участию в котором привлекли в том числе государственных служащих.
Демешин добавил, что власти края регулярно взаимодействуют с военными подразделениями и помогают решать вопросы технологического обеспечения. Речь идет в том числе о средствах радиоэлектронной борьбы, беспилотниках и оснащении позиций.