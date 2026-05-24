Польша активировала военную авиацию после взрывов на Украине

Польские военные подняли в воздух истребители и привели системы ПВО в повышенную готовность на фоне активности дальней авиации России и ударов по объектам на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Власти Польши заявили, что меры носят превентивный характер и нужны для защиты воздушного пространства страны, особенно районов рядом с украинской границей. В воздух также поднималась союзническая авиация НАТО.
По данным польских военных, в готовность перевели не только истребители, но и наземные системы ПВО, радиолокационной разведки и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. После завершения тревоги часть техники вернулась к обычному режиму работы.
Такие меры Польша принимает уже не впервые. Аналогичные решения Варшава вводила 13 мая, а также в апреле во время массированных ударов по территории Украины. Тогда польские власти также объясняли подъем авиации активностью российских ракет и беспилотников.
В ряде случаев Польша дополнительно поднимала союзные F-16 и усиливала наблюдение у восточной границы страны. После предыдущих инцидентов власти страны заявляли, что опасаются случайного попадания ракет или беспилотников в свое воздушное пространство.
Минобороны России ранее заявляло, что удары наносятся только по военным, энергетическим и связанным с ними объектам на Украине.
Читайте также: После падения беспилотников Польша ускорила строительство убежищ.