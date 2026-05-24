Лукашенко поздравил патриарха всея Руси Кирилла с днем тезоименитства

Каждый год 24 мая православная церковь отмечает день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые являют великими христианскими просветителями и создателями славянской азбуки и переводчиками священных книг.
В этот день свой день тезоименитства (именины) празднует Святейший патриарх Кирилл.
«Будучи мудрым последователем православного просвещения нашего времени, Вы продолжаете великое дело — взращиваете в душах людей добро, любовь к Отечеству и бережное отношение к своим корням», — говорится в поздравлении президента Беларуси.
Белорусский лидер пожелал патриарху Кириллу крепкого здоровья, мира и Божьего благословения.
«Пусть заступничество ангела-хранителя служит надежной защитой от всех испытаний», — сказано в поздравлении.
Предстоятель РПЦ регулярно с архипастырскими визитами посещает Беларусь и встречается с главой государства. Предстоятель Русской православной церкви во время визитов в Беларусь всегда подчеркивает, что чувствует себя на белорусской земле, как «свой среди своих».
В 2025 году Святейший патриарх приезжал в Беларусь по случаю празднования 900-летия Полоцкого монастыря.