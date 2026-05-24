Лукашенко поздравил патриарха всея Руси Кирилла с днем тезоименитства

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, назвав его мудрым последователем православного просвещения современности.

Источник: Sputnik.by

Каждый год 24 мая православная церковь отмечает день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые являют великими христианскими просветителями и создателями славянской азбуки и переводчиками священных книг.

В этот день свой день тезоименитства (именины) празднует Святейший патриарх Кирилл.

«Будучи мудрым последователем православного просвещения нашего времени, Вы продолжаете великое дело — взращиваете в душах людей добро, любовь к Отечеству и бережное отношение к своим корням», — говорится в поздравлении президента Беларуси.

Белорусский лидер пожелал патриарху Кириллу крепкого здоровья, мира и Божьего благословения.

«Пусть заступничество ангела-хранителя служит надежной защитой от всех испытаний», — сказано в поздравлении.

Предстоятель РПЦ регулярно с архипастырскими визитами посещает Беларусь и встречается с главой государства. Предстоятель Русской православной церкви во время визитов в Беларусь всегда подчеркивает, что чувствует себя на белорусской земле, как «свой среди своих».

В 2025 году Святейший патриарх приезжал в Беларусь по случаю празднования 900-летия Полоцкого монастыря.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше