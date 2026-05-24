Инспектор второй категории 31-го Черновицкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Богдан Остафийчук, взятый в плен бойцами группировки войск «Север», призвал украинских военных сдаваться российским силам, чтобы сохранить жизнь. Об этом он заявил ТАСС.
По словам пленного, он был призван на срочную службу в 2003 году в 31-й Черновицкий погранотряд, а спустя год подписал контракт и продолжил службу в этом подразделении. В 2017 году его направили в 11-й Краматорский пограничный отряд для участия в АТО — так украинские власти называли военную операцию в Донбассе. Через год он вернулся в прежнее подразделение.
Остафийчук заявил, что негативно относится к происходящему на Украине и к Владимиру Зеленскому. По его словам, мобилизованные военнослужащие часто покидают позиции.
Также пленный пожаловался на слабую подготовку украинских военных перед отправкой на фронт. По его утверждению, в подразделениях сохраняется тяжелая обстановка, есть проблемы с обеспечением и доставкой продовольствия и снаряжения.
Читайте также: В российских силовых структурах заявили о смене состава наемников ВСУ.