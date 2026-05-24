Сладков рассказал, зачем ВСУ наносят удары по гражданским объектам

Военный корреспондент Александр Сладков заявил ТАСС, что удары ВСУ по гражданским объектам связаны с проблемами украинской армии на фронте.

По его словам, подобная тактика применялась и во время боевых действий в Донбассе в годы Русской весны.

Сладков упомянул случаи гибели мирных жителей в Рязани, Подмосковье и Белгородской области. Военкор утверждает, что после ударов по объектам, которые вызывают широкий общественный резонанс, украинская сторона использует последствия атак в информационных целях.

По словам журналиста, сообщения о разрушениях и ликвидации последствий быстро распространяются в СМИ, после чего, как он считает, появляются дополнительные интерпретации и заявления украинской стороны о произошедшем.

Сладков также заявил, что специальная военная операция должна завершиться победой России. По его мнению, только в этом случае страна сможет обеспечить безопасность и спокойствие.

