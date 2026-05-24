FT: США задерживают поставку Tomahawk в Японию из-за Ирана

США уведомили Японию о возможной задержке поставок 400 крылатых ракет Tomahawk, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Как указывает издание, сроки передачи вооружений могут быть сдвинуты на период до двух лет. Причиной названо решение Пентагона в приоритетном порядке восполнить собственные запасы, которые были значительно истощены в ходе военной кампании против Ирана.

Глава Пентагона Пит Хегсет проинформировал об этом министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми в ходе телефонного разговора в начале мая. Для Токио данная ситуация стала серьезным ударом, отмечает FT: ранее Вашингтон сам активно призывал азиатского союзника увеличить оборонный бюджет, после чего стороны заключили сделку на сумму 2,35 млрд долларов.

Япония разместила заказ на Tomahawk в 2024 году и рассчитывала получить две партии по 200 ракет к апрелю 2028 года. Дальность их действия составляет 1,6 тыс. км, что, как предполагается, должно обеспечить Токио потенциал для «контрудара» по прибрежным районам Китая.

Как отметил эксперт по азиатской безопасности из Института глобальных исследований Canon Кэндзи Минэмура, эти ракеты имеют критическое значение для Японии, поскольку у нее практически отсутствуют аналоги более чем 2000 китайских ракет большой дальности, нацеленных на японскую территорию.

