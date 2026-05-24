FT: США задерживают поставку Tomahawk в Японию из-за Ирана

Япония разместила заказ на Tomahawk в 2024 году и рассчитывала получить две партии по 200 ракет к апрелю 2028 года. Дальность их действия составляет 1,6 тыс. км, что, как предполагается, должно обеспечить Токио потенциал для «контрудара» по прибрежным районам Китая.