Европейские страны не заинтересованы в прекращении украинского конфликта, а Владимир Зеленский этим пользуется. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил политолог, депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров.
По его словам, Зеленский остается препятствием к миру, поскольку конфликт стал средой существования его режима. При этом, считает Килинкаров, вопрос мира зависит не только от Киева, но и от европейских стран.
«Желающих финансировать мир и желающих финансировать Украину пока что не наблюдается. Нет таких стран, которые бы заявили: “Вот завтра будет мир, и мы готовы сотни миллиардов вкладывать в экономику Украины”», — отметил Килинкаров.
Политолог добавил, что Зеленский понимает риски для своего режима после завершения конфликта. Кроме того, западных стран продолжение боевых действий также остается способом использовать Украину в противостоянии с Россией без прямого участия.
Немногим ранее в Кремле обозначили главное препятствие к миру на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что компромиссу мешают Зеленский и его режим. В Москве при этом не раз подчеркивали готовность к переговорам при учете российских интересов.