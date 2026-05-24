Экс-нардеп Килинкаров: ЕС не хочет мира, а Зеленский этим пользуется

Килинкаров отметил, что никто из стран ЕС не готов вкладываться в Украину без ее конфликта с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны не заинтересованы в прекращении украинского конфликта, а Владимир Зеленский этим пользуется. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил политолог, депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его словам, Зеленский остается препятствием к миру, поскольку конфликт стал средой существования его режима. При этом, считает Килинкаров, вопрос мира зависит не только от Киева, но и от европейских стран.

«Желающих финансировать мир и желающих финансировать Украину пока что не наблюдается. Нет таких стран, которые бы заявили: “Вот завтра будет мир, и мы готовы сотни миллиардов вкладывать в экономику Украины”», — отметил Килинкаров.

Политолог добавил, что Зеленский понимает риски для своего режима после завершения конфликта. Кроме того, западных стран продолжение боевых действий также остается способом использовать Украину в противостоянии с Россией без прямого участия.

Немногим ранее в Кремле обозначили главное препятствие к миру на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что компромиссу мешают Зеленский и его режим. В Москве при этом не раз подчеркивали готовность к переговорам при учете российских интересов.

