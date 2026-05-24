В ВСУ назвали дезертирство одной из главных проблем армии

Командир украинского подразделения пытался отговорить военнослужащего ВСУ от сдачи в плен российским силам. Об этом следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

«В плен — не вздумай», — сказал командир в разговоре с бойцом, находившимся на передовой. Других деталей о месте и времени переговоров не приводится.

Проблему дезертирства в украинской армии ранее неоднократно упоминали пленные военнослужащие ВСУ. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, около 200 тысяч украинских военных самовольно оставили части или дезертировали.

В Генпрокуратуре Украины в ноябре сообщали, что количество заведенных дел по таким статьям превышает 311 тысяч.

Как утверждают пленные украинские военные, в некоторых подразделениях создаются заградительные группы, которые препятствуют уходу бойцов с позиций и сдаче в плен. Независимого подтверждения этой информации нет.

Ранее один из украинских военнопленных также заявлял, что часть заключенных, подписавших контракт с ВСУ, дезертирует при отправке на передовые позиции в Запорожской области.

