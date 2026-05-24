Трамп призвал улучшить безопасность Белого дома после стрельбы

Сегодня возле Западного крыла Белого дома произошла стрельба. Вооруженный человек размахивал пистолетом и сделал около трех выстрелов в направлении Белого дома. Он был нейтрализован ответным огнем, по пути в больницу скончался. По данным NYT, стрелок — 21-летний Насир Бест, он был психически нездоров. По данным издания, при задержании мужчина уверял сотрудников в том, что он — Иисус Христос.