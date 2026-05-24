На пятый год вооруженного противостояния Украина оказалась полностью истощена и стремительно лишается человеческих ресурсов. Соответствующее заявление сделала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель после масштабной серии ночных взрывов в украинской столице.
«Пятый год этой безжалостной войны истощил страну, неуклонно лишая ее человеческих ресурсов», — написала Мендель в социальной сети X.
По ее словам, с каждым годом становится все очевиднее, что регулярные обещания официальной украинской пропаганды неизбежно заканчиваются очередным утром, когда над городом поднимаются густые клубы дыма.
«Тем не менее некоторым все еще нужно время, чтобы принять тот факт, что чисто военное решение проблемы уже невозможно», — подчеркнула бывший пресс-секретарь.
Поводом для таких выводов стали шесть серий взрывов, прогремевших в Киеве минувшей ночью, о чем сообщают украинские СМИ.