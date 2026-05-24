Лукашенко сказал, какое великое дело продолжает патриарх Кирилл

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства и сказал, какое великое дело он продолжает. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении отметил, что небесный покровитель патриарха — святой равноапостольный Кирилл, зажег для славянских народов неугасимый свет знания и веры.
Президент Беларуси подчеркнул: будучи мудрым последователем православного просвещения, патриарх Кирилл продолжает великое дело, которое заключается во взращивании в душах людей добра, любви к Отечеству, бережного отношения к своим корням.
Александр Лукашенко заявил, что разделяет с патриархом Кириллом радость духовного праздника, а также выражает искреннее почтение к его высокой миссии:
— Пусть заступничество ангела-хранителя служит надежной защитой от всех испытаний.
