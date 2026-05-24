Трамп заявил, что в рамках сделки с Ираном Ормузский пролив будет открыт

США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива в рамках проекта мирного соглашения, сообщил президент Дональд Трамп в Truth Social.
«В настоящее время обсуждаются заключительные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. Помимо многих других элементов соглашения будет открыт Ормузский пролив», — написал он.
Глава Белого дома сообщил, что провел "очень плодотворный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, командующий вооруженными силами Пакистана Асимом Муниром, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II и королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой и обсудил с ними меморандум о взаимопонимании с Ираном.
«Соглашение в значительной степени согласовано путем переговоров и подлежит окончательному согласованию между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и упомянутыми странами», — добавил американский лидер.
Отдельно Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор, по его словам, «прошел очень хорошо», рассказал американский лидер.
Журналист Axios Барак Равид сообщил в X, что арабские и мусульманские лидеры, участвовавшие в разговоре с Трампом в субботу, призвали его прекратить войну ради блага всего региона. По словам источника, переговоры «идут хорошо», посредники надеются в воскресенье, 24 мая заключить рамочное соглашение на одной странице и сразу же объявить о нем. После этого они планируют начать переговоры о детальном соглашении в течение нескольких дней, уточнил собеседник.
Иранское агентство Fars, однако, сообщает, что вопреки заявлению американского президента о том, что Ормузский пролив будет открыт, в случае возможного соглашения он останется под контролем Ирана. Хотя Тегеран согласился на восстановление судоходства на довоенном уровне, это никоим образом не означает свободного прохода судов через пролив, утверждает агентство. Контроль над этим маршрутом так или иначе останется за Ираном.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».