Трамп заявил, что в рамках сделки с Ираном Ормузский пролив будет открыт

Журналист Axios Барак Равид сообщил в X, что арабские и мусульманские лидеры, участвовавшие в разговоре с Трампом в субботу, призвали его прекратить войну ради блага всего региона. По словам источника, переговоры «идут хорошо», посредники надеются в воскресенье, 24 мая заключить рамочное соглашение на одной странице и сразу же объявить о нем. После этого они планируют начать переговоры о детальном соглашении в течение нескольких дней, уточнил собеседник.