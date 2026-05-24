Путин поздравил глав государств и правительства с Днем Африки

Президент России отметил успехи стран Африки в экономической и социальной областях.

Страны Африки достигли впечатляющих успехов в экономической и социальной областях и играют всё более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, посвященной по случаю Дня Африки.

Также глава государства отметил, что Российская Федерация придает большое значение упрочению традиционно дружественных связей с африканскими государствами.

Путин также выразил уверенность, что третий саммит Россия — Африка позволит наметить новые перспективы развития сотрудничества между РФ и африканскими партнерами.