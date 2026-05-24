Axios раскрыл детали соглашения США и Ирана с перемирием на 60 дней

В течение этого времени будет вновь открыт Ормузский пролив, а Тегеран сможет свободно продавать нефть. Кроме того, состоятся переговоры по ограничению иранской ядерной программы.
По данным издания, Вашингтон и Тегеран подпишут меморандум о взаимопонимании, который будет действовать 60 дней и может быть продлен по взаимному согласию.
В нем следующие условия:
В течение 60 дней Ормузский пролив будет открыт без взимания платы за проход, а Иран согласится разминировать мины, установленные в проливе, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов.
Взамен США снимут блокаду иранских портов и предоставят Ирану некоторые исключения из санкций, чтобы позволить ему свободно продавать нефть.
Американский чиновник пояснил, что чем быстрее иранцы разминируют пролив и возобновят судоходство, тем быстрее будет снята блокада. Ключевым принципом соглашения, предложенным президентом Дональдом Трампом, он назвал «освобождение от исполнения обязательств». Иран требовал немедленной разморозки средств и снятия санкций, но, по словам собеседника, американская сторона настояла на том, что это произойдет только после значимых уступок со стороны Тегерана.
Проект меморандума о взаимопонимании включает также обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие и переговоры о приостановке программы обогащения урана и отказе от запасов высокообогащенного урана. По словам двух источников, иранцы через посредников дали устные обещания по поводу уступок, на которые они готовы пойти по этому пункту.
Американские войска останутся в регионе в течение 60-дневного периода и будут выведены только в случае достижения окончательного соглашения.
В проекте документа о взаимопонимании также указано, что война между Израилем и «Хезболлой» в Ливане должна закончиться. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность по поводу этого условия во время телефонного разговора с Трампом в субботу, сообщил израильский чиновник. Он также обеспокоен другими аспектами сделки, но изложил свою позицию «уважительно и почтительно», рассказал американский чиновник. Он пояснил, что это не будет «односторонним прекращением огня»: если «Хезболла» попытается перевооружиться или атаковать, Израилю будет разрешено ответить. «Если “Хезболла” будет вести себя прилично, Израиль тоже будет вести себя прилично», — добавил чиновник. «У Биби есть свои внутренние соображения, но Трамп должен думать об интересах США и мировой экономики», — сказал собеседник.
Белый дом рассчитывает, что последние разногласия будут улажены в ближайшие часы и что о соглашении будет объявлено в воскресенье, 24 мая, сообщил американский чиновник.
Издание отмечает, что упомянутые детали не были подтверждены иранской стороной, хотя Тегеран дал понять, что сделка близится к завершению.
The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что одним из ключевых элементов предлагаемого соглашения между Вашингтоном и Тегераном стал отказ последнего от запасов обогащенного урана. По данным газеты, американские переговорщики через посредников ясно дали понять иранцам, что без какого-либо соглашения по запасам урана на начальном этапе сделки они откажутся от переговоров и возобновят свою военную кампанию.
Накануне американский лидер заявил, что в рамках сделки с Тегераном Ормузский пролив будет открыт. По его словам, обсуждаются «заключительные аспекты и детали соглашения», о нем будет объявлено в ближайшее время.
