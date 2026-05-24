NYT назвала ключевой элемент мирной сделки США и Ирана

Иранский чиновник заявил Al Jazeera, что прекращение войны «на всех фронтах» является необходимым условием для любых будущих переговоров с США, подчеркнув, что окончательное соглашение еще не достигнуто. По его словам, одной лишь «позитивной дипломатической атмосферы» недостаточно для заключения сделки. Собеседник также назвал снятие американской блокады и обеспечение стабильности в Ормузском проливе главными приоритетами Тегерана на продолжающихся переговорах. Он добавил, что отмена санкций на экспорт нефти и размораживание активов «не являются для нас деталями».