NYT назвала ключевой элемент мирной сделки США и Ирана

со ссылкой на американских чиновников. По словам двух собеседников, это один из ключевых элементов предлагаемого соглашения между Тегераном и Вашингтоном.
Как именно это произойдет, пока не решено, этот вопрос отложили до следующего раунда переговоров по иранской ядерной программе. Однако общее обязательство Ирана имеет решающее значение для сделки, отмечает газета.
Иранцы первоначально отказались от включения в проект соглашения какого-либо пункта, касающегося запасов обогащенного урана, потребовав отложить обсуждение до второго этапа переговоров. Однако американские переговорщики через посредников ясно дали понять Ирану, что без какого-либо соглашения по запасам урана на начальном этапе сделки они откажутся от переговоров и возобновят свою военную кампанию.
Ключевым компонентом любой сделки станет разблокировка замороженных иранских активов на миллиарды долларов, пишет также издание. Иран получит доступ к большей части активов только после достижения окончательного соглашения по ядерной программе, что, по словам чиновников, побудит его остаться за столом переговоров и заключить сделку.
Иранский чиновник заявил Al Jazeera, что прекращение войны «на всех фронтах» является необходимым условием для любых будущих переговоров с США, подчеркнув, что окончательное соглашение еще не достигнуто. По его словам, одной лишь «позитивной дипломатической атмосферы» недостаточно для заключения сделки. Собеседник также назвал снятие американской блокады и обеспечение стабильности в Ормузском проливе главными приоритетами Тегерана на продолжающихся переговорах. Он добавил, что отмена санкций на экспорт нефти и размораживание активов «не являются для нас деталями».
По данным Reuters, сделка США и Ирана будет реализована в три этапа: формальное прекращение войны, урегулирование кризиса в Ормузском проливе и начало 30-дневного периода для переговоров по более широкому соглашению, который может быть продлен. Один из пакистанских источников сообщил, что если США примут меморандум о взаимопонимании, дальнейшие переговоры могут состояться после окончания праздника Курбан-байрам.
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что в рамках сделки с Тегераном Ормузский пролив будет открыт. По его словам, обсуждаются «заключительные аспекты и детали соглашения», о нем будет объявлено в ближайшее время. Глава Белого дома сообщил, что провел «очень плодотворный разговор» с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна по поводу меморандума о взаимопонимании с Ираном. Отдельно Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Журналист Axios Барак Равид сообщил в X, что посредники рассчитывают в воскресенье, 24 мая заключить рамочное соглашение на одной странице и сразу же объявить о нем. После этого они планируют начать переговоры о детальном соглашении в течение нескольких дней.
Иранское агентство Fars, однако, сообщило, что вопреки заявлению Трампа о том, что Ормузский пролив будет открыт, в случае возможного соглашения он останется под контролем Ирана.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».