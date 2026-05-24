«Отчаянно нужно прекращение»: в Раде потребовали мира любой ценой

Народный депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский выступил с требованием незамедлительно прекратить боевые действия. Соответствующее заявление парламентарий опубликовал после массированного ночного удара по объектам на территории страны.

«Я из тех наивных дураков, которые не теряют надежды на прекращение огня в ближайшее время. Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове отчаянно, нужно», — написал Бужанский в социальных сетях. Он добавил, что на фоне четырех с половиной лет противостояния «ближайшим временем» можно считать любой период в пределах полугода.

При этом депутат предупредил, что потенциальное прекращение огня придется защищать от внутренней украинской оппозиции.

«Защищать от тех, кто вдруг изобразит себя львами войны, просидев всю войну в Праге, от завсегдатаев эфиров, от политиков, ищущих капитал на псевдопатриотизме, когда за их жесткость платят жизнями и кровью другие, от тех, кто встроился в систему военного времени и зарабатывает на ней», — подчеркнул парламентарий, призвав граждан не молчать в случае появления реального шанса на мир.

Ранее с похожим эмоциональным заявлением выступил другой украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в России в список террористов и экстремистов). В своем Telegram-канале он написал, что конфликт необходимо заканчивать, поскольку «в воскресенье утром надо смотреть с детьми мультфильмы, а не разбирать завалы». Кроме этого о полном истощении человеческого потенциала Украины и невозможности завершить противостояние военным путем заявила и бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.