Bloomberg сообщил о достижении США предела в санкциях против Ирана

Кампания Вашингтона против иранской экономики, как предполагалось, должна была использовать «весь спектр доступных инструментов и полномочий», чтобы «задушить» страну. Однако пока действия администрации Дональда Трампа напоминают предыдущую кампанию против Тегерана в первый срок республиканца и имеют тот же эффект: иранцы в целом сопротивляются американским требованиям, несмотря на арсенал санкций, введенных еще в 2018 году, когда Трамп вышел из ядерной сделки.
По данным Джереми Панера, партнера юридической фирмы Hughes Hubbard & Reed, отслеживающего ограничения в отношении иранского нефтяного сектора, общее количество санкций против Тегерана, введенных за последние восемь лет, достигло почти 2000. Усилия Соединенных Штатов были направлены на все сферы, от нефтяных компаний и судоходных фирм до валютных бирж и посредников в Китае и на Ближнем Востоке. Однако все эти меры — даже с учетом масштабной бомбардировочной кампании и блокады портов со стороны ВМС США — лишь подчеркнули способность иранцев противостоять давлению со стороны США, особенно с учетом продолжающихся продаж нефти Китаю, указывает Bloomberg.
«Мы достигли предела того, чего можем добиться с помощью санкций и экономического давления», — сказал Ричард Нефью, бывший сотрудник Госдепартамента, занимавший должность заместителя посланника по Ирану и координатора санкционной политики. «Нам нужно либо подавить их чем-то новым — и эта “экономическая ярость” к этому не относится — либо начать ограничивать свои амбиции», — считает он.
«У них нет особых стимулов капитулировать, когда они знают, что оковы снимут через пару недель», — полагает Бретт Эриксон, управляющий директор Obsidian Risk Advisors. «Полностью единый западный санкционный фронт, безусловно, затянул бы гайки на Тегеране в долгосрочной перспективе. Но мировая экономика не может позволить себе такую роскошь», — подчеркнул он.
В последние недели США ввели санкции против китайских компаний, которые связывают с поставками иранской нефти, включая один из крупнейших частных нефтеперерабатывающих заводов страны и биржи, которые помогали конвертировать нефть, проданную за китайские юани. Однако после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином Трамп не исключил ослабление санкций в отношении китайских нефтяных компаний, закупающих нефть у Ирана. Позже президент уточнил, что смягчит санкции только после заключения сделки.
«Сейчас ситуация зашла в тупик, — сказал Крис Кеннеди, бывший сотрудник Госдепартамента. — Их [США] сдерживают отношения с Китаем, и, похоже, они надеются, что экономическое давление вынудит их к капитуляции. По нашей оценке, это довольно маловероятно».
Как пишет Axios, США в рамках сделки с Ираном снимут блокаду иранских портов и предоставят Тегерану некоторые исключения из санкций, чтобы позволить ему продавать нефть, в обмен на открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход и его разминирование.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».