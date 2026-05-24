Bloomberg сообщил о достижении США предела в санкциях против Ирана

По данным Джереми Панера, партнера юридической фирмы Hughes Hubbard & Reed, отслеживающего ограничения в отношении иранского нефтяного сектора, общее количество санкций против Тегерана, введенных за последние восемь лет, достигло почти 2000. Усилия Соединенных Штатов были направлены на все сферы, от нефтяных компаний и судоходных фирм до валютных бирж и посредников в Китае и на Ближнем Востоке. Однако все эти меры — даже с учетом масштабной бомбардировочной кампании и блокады портов со стороны ВМС США — лишь подчеркнули способность иранцев противостоять давлению со стороны США, особенно с учетом продолжающихся продаж нефти Китаю, указывает Bloomberg.