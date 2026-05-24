Европейским странам необходимо прекратить враждебные высказывания в адрес России и отменить все экономические ограничения, введенные против нее. Такую позицию озвучил финский политик Армандо Мема в интервью РИА Новости.
По его убеждению, помимо отказа от антироссийской риторики, государствам Европы предстоит предпринять ряд конкретных действий для восстановления конструктивного диалога с Москвой.
«Европейскому союзу следует возобновить закупки энергоносителей у России, а также признать, что расширение НАТО на территорию Украины категорически неприемлемо», — подчеркнул Мема.
