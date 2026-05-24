Жесткий ответ России на террористические атаки Киева по колледжу в Старобельске был намеренно спровоцирован руководством Украины ради получения финансовой и военной помощи. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
«Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Видимо, намеренно», — отметил политик. По его мнению, киевскому режиму требовались масштабные ответные прилеты по столичным структурам для решения личных корыстных задач.
«Пусть все горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться», — объяснил зампред Совбеза, добавив, что российские удары также используются для консолидации электората вокруг действующей власти перед будущими выборами.
При этом Медведев подчеркнул, что нужно не прекращать подобные удары, а делать их масштабнее.
«Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени», — подчеркнул он.
Ранее на фоне массированных российских ударов по украинской инфраструктуре народный депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский призвал незамедлительно прекратить боевые действия. Украинский парламентарий заявил, что стране «отчаянно необходимо прекращение огня», и призвал пассивное большинство граждан перестать молчать.
