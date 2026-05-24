Бывший депутат Рады заявил о западном следе в атаке на Москву

Массированная атака беспилотников на Москву в прошлые выходные могла быть подготовлена украинскими и западными спецслужбами, в том числе британскими. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.
По словам собеседника агентства, цель подобных действий заключается в попытке спровоцировать Россию. Он утверждает, что за атаками стоят не только украинские спецслужбы, но и западные структуры.
Килинкаров также связал удары беспилотников с ситуацией на линии боевого соприкосновения. По его мнению, атаки стали следствием проблем ВСУ на фронте.
Кроме того, бывший депутат Рады заявил, что сценарий массированного налета якобы готовился к 9 Мая, однако тогда реализован не был. Каких-либо подтверждений этой версии он не привел.
Читайте также: Стало известно об ударах российскими «Цирконами» и «Кинжалами» по Киеву.