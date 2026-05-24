Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший депутат Рады заявил о западном следе в атаке на Москву

Массированная атака беспилотников на Москву в прошлые выходные могла быть подготовлена украинскими и западными спецслужбами, в том числе британскими.

Массированная атака беспилотников на Москву в прошлые выходные могла быть подготовлена украинскими и западными спецслужбами, в том числе британскими. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По словам собеседника агентства, цель подобных действий заключается в попытке спровоцировать Россию. Он утверждает, что за атаками стоят не только украинские спецслужбы, но и западные структуры.

Килинкаров также связал удары беспилотников с ситуацией на линии боевого соприкосновения. По его мнению, атаки стали следствием проблем ВСУ на фронте.

Кроме того, бывший депутат Рады заявил, что сценарий массированного налета якобы готовился к 9 Мая, однако тогда реализован не был. Каких-либо подтверждений этой версии он не привел.

Читайте также: Стало известно об ударах российскими «Цирконами» и «Кинжалами» по Киеву.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше