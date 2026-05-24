При взрыве поезда с военнослужащими в Пакистане погибли 24 человека

Взрыв произошел рядом со станцией Чаман Паттак в Кветте, на переезде в поезд врезался начиненный взрывчаткой автомобиль, отмечается в публикации. В результате взрыва в соседних домах были выбиты окна, а находившиеся рядом автомобили уничтожены. Из-за взрыва три вагона, включая локомотив, сошли с рельсов, два — перевернулись. На месте происшествия работают спасательные службы и органы безопасности.