Нефтяная победа Тегерана: США снимают блокаду

Соединенные Штаты Америки будут вынуждены снять санкционные ограничения на экспорт иранской нефти на период проведения мирных переговоров с Тегераном. Об этом со ссылкой на источники сообщает иранское информационное агентство Tasnim.
«Информация о деталях первичной “навязанной” договоренности свидетельствует о том, что Вашингтон будет обязан на время переговоров отменить нефтяные санкции против Ирана», — указывает агентство.
Подобные шаги со стороны американской администрации фактически ликвидируют любые барьеры для исламской республики на мировом рынке энергоносителей в этот промежуток времени.
«Это действия, которые позволят Ирану продавать нефть без ограничений в этот промежуток времени», — подчеркивают журналисты издания.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение с Ираном почти готово и стороны объявят о деталях в ближайшее время. По данным американского портала Axios, Вашингтон и Тегеран планируют подписать временный меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней. Проект документа обязывает Иран отказаться от разработки ядерного оружия, прекратить конфликт между Израилем и ливанским движением «Хезболла», а также разминировать Ормузский пролив для беспрепятственного прохода коммерческих судов. В обмен на это американская сторона обязуется снять блокаду с портов республики и рассмотреть вопрос о разморозке иранских государственных активов, хотя военный контингент США останется на Ближнем Востоке до заключения финальной сделки.