Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтяная победа Тегерана: США снимают блокаду

Соединенные Штаты Америки будут вынуждены снять санкционные ограничения на экспорт иранской нефти на период проведения мирных переговоров с Тегераном.

Соединенные Штаты Америки будут вынуждены снять санкционные ограничения на экспорт иранской нефти на период проведения мирных переговоров с Тегераном. Об этом со ссылкой на источники сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

«Информация о деталях первичной “навязанной” договоренности свидетельствует о том, что Вашингтон будет обязан на время переговоров отменить нефтяные санкции против Ирана», — указывает агентство.

Подобные шаги со стороны американской администрации фактически ликвидируют любые барьеры для исламской республики на мировом рынке энергоносителей в этот промежуток времени.

«Это действия, которые позволят Ирану продавать нефть без ограничений в этот промежуток времени», — подчеркивают журналисты издания.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение с Ираном почти готово и стороны объявят о деталях в ближайшее время. По данным американского портала Axios, Вашингтон и Тегеран планируют подписать временный меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней. Проект документа обязывает Иран отказаться от разработки ядерного оружия, прекратить конфликт между Израилем и ливанским движением «Хезболла», а также разминировать Ормузский пролив для беспрепятственного прохода коммерческих судов. В обмен на это американская сторона обязуется снять блокаду с портов республики и рассмотреть вопрос о разморозке иранских государственных активов, хотя военный контингент США останется на Ближнем Востоке до заключения финальной сделки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше