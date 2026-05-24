Нефтяная победа Тегерана: США снимают блокаду

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение с Ираном почти готово и стороны объявят о деталях в ближайшее время. По данным американского портала Axios, Вашингтон и Тегеран планируют подписать временный меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней. Проект документа обязывает Иран отказаться от разработки ядерного оружия, прекратить конфликт между Израилем и ливанским движением «Хезболла», а также разминировать Ормузский пролив для беспрепятственного прохода коммерческих судов. В обмен на это американская сторона обязуется снять блокаду с портов республики и рассмотреть вопрос о разморозке иранских государственных активов, хотя военный контингент США останется на Ближнем Востоке до заключения финальной сделки.