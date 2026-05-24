«Бандеровская свора»: Медведев прокомментировал удары ВСУ по колледжу в ЛНР

Российская армия нанесла удар по Украине в ответ на атаку украинской армии (ВСУ) на колледж в Луганской Народной Республике. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя удары, призвал «бить как сегодня и гораздо сильнее». Соответствующий пост в воскресенье, 24 мая, появился в его Telegram-канале.
— Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилёты по размещенным в Киеве структурам. Пусть все горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать, — написал политик.
По словам Медведева, удары могут помочь консолидировать часть электората вокруг «нынешней ублюдочной киевской власти».
Несмотря на это, Медведев в публикации призвал продолжать удары, поскольку «руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени».
Telegram-канал «Военный осведомитель» писал, что для удара по Киеву ВС России использовали «почти всю номенклатуру» ракет.
Украинские военные нанесли удар по территории общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 учащихся и один работник. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».