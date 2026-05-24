В Раде выступили за завершение боевых действий после серии взрывов

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о необходимости прекращения конфликта после серии взрывов в Киеве.
«Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове отчаянно», — написал он в Telegram-канале.
Парламентарий также отметил, что прекращение боевых действий потребует защиты от тех, кто находился за границей, и от лиц, встроившихся в систему военного времени и извлекающих из нее выгоду.
Как сообщают украинские СМИ, минувшей ночью в Киеве произошло шесть серий взрывов. В ответ на атаки Вооруженных сил Украины российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами. По данным источников, удары наносятся исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.