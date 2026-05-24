После отказа CNN и BBC в Старобельск отправились десятки журналистов

Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск в ЛНР, где ранее был нанесен удар по колледжу. Об этом сообщает RT.

По информации телеканала, для зарубежных корреспондентов организовали автобус. На опубликованных кадрах видно около двух десятков журналистов, при этом на видео слышна иностранная речь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что интерес к поездке проявили представители СМИ из разных стран. По ее словам, посещение места трагедии организовали для аккредитованных в Москве иностранных журналистов.

Захарова также сообщала, что телеканал CNN и британская Би-би-си отказались ехать в Старобельск. Их решение представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала с помощью фрагмента из юмористического киножурнала «Ералаш».

23 мая МИД РФ объявил о подготовке поездки для зарубежной прессы. Захарова тогда раскритиковала заявление постпреда Латвии при ООН Саниты Павлюты-Десландес, которая, по словам представителя МИД России, отрицала сам факт удара по колледжу в Старобельске.

