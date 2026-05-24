Стало известно о приостановке разбора завалов в Старобельске

Разбор завалов после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие в Старобельске приостановлен. Об этом сообщил журналист информационной службы «Вести» Егор Григорьев.
По его словам, неподалеку стоит автомобиль разминирования. Журналист предположил, что на месте происшествия могут работать специалисты-минеры для обследования территории на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.
«Поэтому разбор завалов временно прекращен… Видно, что работ нет», — сообщил Григорьев.
Напомним, что ВСУ в ночь на 22 мая 2026 года атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа педуниверситета ЛНР. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погиб 21 человек.
Ранее иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта.
