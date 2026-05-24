Власти ЛНР назвали имена и возраст погибших студентов после удара по колледжу

Власти ЛНР установили личности всех студентов, погибших в результате удара по колледжу в Старобельске. Об этом сообщило правительство республики в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что спасательно-поисковые работы на месте происшествия завершены. По официальным данным, жертвами атаки стал 21 человек.

В правительстве уточнили, что самый старший погибший родился в 2003 году, самый младший — в 2008-м.

Учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске подверглись атаке в ночь на 22 мая. По данным властей ЛНР, несколько беспилотников нанесли удары по зданиям, после чего одно из них частично обрушилось и начался пожар.

В результате атаки пострадали 42 человека. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о теракте.

После произошедшего в ЛНР объявили двухдневный траур, который действует 24 и 25 мая.

