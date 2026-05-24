«Киев — номер один»: Розенбаум сделал неожиданное заявление по Украине

Россия и Украина в будущем способны восстановить добрососедские отношения, однако на этот процесс уйдут десятилетия.

Россия и Украина в будущем способны восстановить добрососедские отношения, однако на этот процесс уйдут десятилетия. Об этом в интервью ТАСС заявил Народный артист России Александр Розенбаум.

«Я не сомневаюсь в том, что Россия и Украина смогут жить дружно, но для этого должно пройти много лет», — подчеркнул музыкант.

По его мнению, историческая общность трех славянских государств в итоге окажется сильнее текущего раскола, поэтому Белоруссия, Украина и Россия «всегда будут держаться друг друга». При этом исполнитель признает тяжесть нынешнего кризиса и не верит в быстрое преодоление разногласий.

«Для меня Украина — это часть моей родины. Киев после Ленинграда всегда “номер один” для меня», — признался Александр Розенбаум, выразив глубокое сожаление о том, что оставленная конфликтом рана между народами «не залечится быстро».

Читайте материал: «"Отчаянно нужно прекращение": в Раде потребовали мира любой ценой».

