Захарова: журналисты из 19 стран прибыли в Старобельск

Представители средств массовой информации из 19 государств прибыли в Старобельск (ЛНР) на место удара Вооруженных сил Украины по колледжу. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Токио своим журналистам запретил принимать участие в поездке. ВВС официально отказались. CNN в отпуске», — уточнила Захарова.
Как ранее заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). Жертвами удара стал 21 человек, еще 42 получили ранения.
