Захарова: журналисты из 19 стран прибыли в Старобельск

В Старобельск прибыли журналисты из 19 стран, чтобы засвидетельствовать последствия удара ВСУ по колледжу.

Источник: РИА "Новости"

Представители средств массовой информации из 19 государств прибыли в Старобельск (ЛНР) на место удара Вооруженных сил Украины по колледжу. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В ЛНР сегодня прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции», — говорится в ее публикации в Telegram-канале.

«Токио своим журналистам запретил принимать участие в поездке. ВВС официально отказались. CNN в отпуске», — уточнила Захарова.

Как ранее заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). Жертвами удара стал 21 человек, еще 42 получили ранения.

