ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хмелевка, Рясное, Уланово и Вольная Слобода Сумской области», — говорится в сводке военного ведомства.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка и Петропавловка.
«Противник потерял до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США», — отмечает МО РФ.