ВСУ потеряли более 90 военных в зоне действия «Южной» группировки за сутки

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 90 военных и танк в зоне ответственности «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Пискуновка, Николаевка, Новоселовка, Стенки и Константиновка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял более 90 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 производства Израиля», — говорится в сводке.