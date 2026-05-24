ВСУ потеряли более 90 военных в зоне действия «Южной» группировки за сутки

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Пискуновка, Николаевка, Новоселовка, Стенки и Константиновка Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял более 90 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 производства Израиля», — говорится в сводке.