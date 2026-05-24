Зеленский призвал Запад к решениям после удара возмездия по Украине

В воскресенье в Минобороны России сообщили об ударе возмездия по военным объектам на Украине, в ходе которого применялась ракетная система «Орешник». Как уточнили в ведомстве, также использовались крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. В министерстве добавили, что все цели атаки были поражены.