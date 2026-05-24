Минниханов в Бресте побывал в Молодежном патриотцентре

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Брестскую область Белоруссии посетил Молодежный патриотический центр в Бресте. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Центр был создан по инициативе самой молодежи. Он реализует программу патриотического воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной работе, программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, образовательные программы общего среднего образования, образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи.

За весь период существования центра в нем прошли обучение более 26 тыс. человек, в их числе подростки из шести регионов России. Рустаму Минниханову рассказали, что в рамках стратегии развития патриотцентра в нем планируется организовать международные смены.

