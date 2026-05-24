Стубб может стать переговорщиком ЕС с Россией

Как сообщает газета Helsingin Sanomat, в настоящее время в ЕС ведется подготовка к началу политических контактов на высоком уровне с российской стороной по вопросу урегулирования ситуации на Украине.
«Европа сейчас всерьёз готовится начать политические переговоры на высоком уровне с Россией по Украине, чтобы положить конец конфликту. Имя президента Финляндии активно обсуждается в связи с поиском представителя для потенциальных мирных переговоров», — отмечается в публикации.
В материале уточняется, что данный процесс находится на начальном этапе, а окончательные решения по данному вопросу пока не приняты.