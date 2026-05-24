Захарова посоветовала Макрону попросить у французских СМИ кадры из Старобельска

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит попросить у французских журналистов кадры из Старобельска, чтобы понять, что поддержкой Киева он финансирует терроризм. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: МИД России

Так она прокомментировала публикацию Макрона в X, в которой он заявил, что решимость Франции поддерживать Украину только укрепляется после массированного удара ВС РФ по военным объектам на украинской территории с использованием ракеты «Орешник». Как сообщили в Минобороны РФ, удар был нанесен в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ.

«Пусть [Макрон] попросит французских журналистов, которые сейчас в Старобельске, показать ему кадры разбомбленного колледжа и двух десятков убитых детей — может, это укрепит его в мысли, что он финансирует терроризм», — подчеркнула Захарова.

Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
