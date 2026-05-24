Захарова посоветовала Макрону попросить у французских СМИ кадры из Старобельска

Так она прокомментировала публикацию Макрона в X, в которой он заявил, что решимость Франции поддерживать Украину только укрепляется после массированного удара ВС РФ по военным объектам на украинской территории с использованием ракеты «Орешник». Как сообщили в Минобороны РФ, удар был нанесен в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ.
«Пусть [Макрон] попросит французских журналистов, которые сейчас в Старобельске, показать ему кадры разбомбленного колледжа и двух десятков убитых детей — может, это укрепит его в мысли, что он финансирует терроризм», — подчеркнула Захарова.