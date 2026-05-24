Татарстан и Брестская область утвердили план сотрудничества

Итоги встречи Рустама Минниханова и Петра Пархомчика.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Брестского областного исполкома Петр Пархомчик утвердили план мероприятий о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс служба татарстанского лидера.

Стороны отметили значимость межрегиональных связей в рамках российско белорусских отношений. Минниханов указал на активную поддержку развития таких контактов на уровне глав государств и подчеркнул ценность расширения взаимодействия с Белоруссией — одним из ключевых внешнеэкономических партнеров Татарстана. По итогам 2025 года товарооборот между республиками достиг 718 миллионов долларов.

Пархомчик обратил внимание на промышленный и агропромышленный потенциал Брестской области и выразил надежду на положительную динамику совместной работы — после визита брестской делегации в Татарстан началась проработка перспективных направлений партнерства.

В начале поездки Минниханов посетил Брестскую крепость, возложил цветы к монументу и отметил усилия по патриотическому воспитанию, реализуемые на территории мемориального комплекса.

