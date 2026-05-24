Лукашенко провел телефонный разговор с Макроном 24 мая 2026 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, 24 мая 2026 года. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе французской стороны. Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обсудили региональные проблемы, а также взаимоотношения Беларуси с Европейским союзом и Францией, в частности.
Ранее Александр Лукашенко назвал обстановку у границ Беларуси сложной и опасной.
Тем временем Лукашенко завил, что бездумная политика привела ЕС к неудачам — даже Трамп дистанцировался.
Кроме того, президент высказался о муштре в белорусской армии.