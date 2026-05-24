По данным западных СМИ, Стубб рассматривается как один из возможных кандидатов на роль европейского посредника для переговоров с Москвой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту кандидатуру, указывала, что финский президент занимает первое место в списке представителей западных элит, использующих язык ненависти по отношению к России.