Стубб допустил диалог Европы с Россией в 2026 году

Как сообщает телерадиокомпания Yle, соответствующее заявление он сделал в ходе ответов на вопросы слушателей.
«Я могу себе представить, что в той или иной форме Европа откроет диалог с Россией в этом году», — заявил Стубб.
Отвечая на вопрос о готовности выступить посредником, финский лидер отметил: «Если попросят, то, вероятно, будет сложно ответить отрицательно».
По данным западных СМИ, Стубб рассматривается как один из возможных кандидатов на роль европейского посредника для переговоров с Москвой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту кандидатуру, указывала, что финский президент занимает первое место в списке представителей западных элит, использующих язык ненависти по отношению к России.