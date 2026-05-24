Во Франции предложили запретить легальную миграцию на три года

В отчете Центра исследований и анализа миграции при независимом институте RFBerlin, основанного на данных Евростата и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, говорится, что в 2025 году количество мигрантов в Евросоюзе достигло 64,2 млн человек. При этом в 2010 году в ЕС насчитывалось около 40 млн мигрантов. Таким образом, за последние 15 лет этот показатель увеличился более чем на 60%, а общая доля мигрантов в структуре населения ЕС достигла 14,2%, следует из отчета.