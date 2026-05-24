Во Франции предложили запретить легальную миграцию на три года

Во Франции необходимо ввести трехлетний мораторий на легальную миграцию, поскольку страна «достигла предела возможностей» в области ассимиляции приезжих, заявил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в интервью Journal du Dimanche.
«Мы достигли предела своих возможностей в области интеграции и ассимиляции. Поэтому я теперь твердо убежден: мы должны положить конец иммиграции в ее нынешнем виде. Именно поэтому я предлагаю трехлетний мораторий на легальную иммиграцию», — заявил министр. Дарманен уточнил, что этот вопрос следует решить на следующих президентских выборах.
По словам министра, цель инициативы состоит в том, чтобы резко ограничить миграцию. Он предложил начать с того, чтобы ВНЖ, выдаваемые для работы, больше не давали права на воссоединение семьи. Также министр выступил за реформирование Конституции для введения обязательных миграционных квот вместо ориентировочных, что позволило бы обсуждать число заявителей, их происхождение и квалификацию.
«Давайте остановим иммиграцию, депортируем тех, кого необходимо выслать, сделав выдачу виз зависимой от принятия приказов о депортации, и начнем работать над ассимиляцией тех, кто уже находится в стране», — заявил он в интервью.
Дарманен добавил, что необходимо предотвратить «поощрение безудержного капитализма», использующего миграцию для снижения зарплат: «Многие тяжелые работы сейчас зарезервированы для иностранных рабочих, которые особенно плохо оплачиваются и эксплуатируются недобросовестными работодателями».
Про возможный референдум по миграции французский министр заявил, что «никогда не боялся слова, данного народу», и подчеркнул: «Конституцию придется изменить».
В отчете Центра исследований и анализа миграции при независимом институте RFBerlin, основанного на данных Евростата и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, говорится, что в 2025 году количество мигрантов в Евросоюзе достигло 64,2 млн человек. При этом в 2010 году в ЕС насчитывалось около 40 млн мигрантов. Таким образом, за последние 15 лет этот показатель увеличился более чем на 60%, а общая доля мигрантов в структуре населения ЕС достигла 14,2%, следует из отчета.
Рекордсменом по числу мигрантов в стране, по данным отчета, остается Германия — в ней проживают 18 млн иностранцев. Во Франции — 8,5 млн. При этом по данным главного управления по делам иностранцев во Франции (DGEF) за 2025 год, в стране число легальных мигрантов с ВНЖ превышает 4,5 млн, передает RFI. К концу 2025 года во Франции по семейным обстоятельствам было выдано 1,5 млн ВНЖ, в рамках автоматического продления — 900 тыс. ВНЖ, а по гуманитарным основаниям — свыше 700 тыс. ВНЖ.
Национальное собрание Франции 19 декабря 2023 года приняло закон о миграции, который подразумевает помимо упрощения процесса выдворения нарушителей усложнение процедуры воссоединения семей, ужесточение условий получения социальной помощи от государства и введение ежегодных миграционных квот. Нормативный акт поддержали 349 депутатов, 186 проголосовали против. Автором данной инициативы как раз и выступил Дарманен.
Реакцией на ужесточение миграционных мер стали протесты во Франции. В январе 2024 года на улицы Парижа вышли несколько тысяч митингующих. France info тогда писало, что против нового закона было запланировано проведение порядка 200 протестных акций по всей стране.
Миграционный кризис во Франции начался на фоне общеевропейского миграционного кризиса, возникшего примерно в 2015 году. Тогда поток мигрантов в Европу из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии усилился. Беженцы искали убежище из-за войны, экономической нестабильности и гуманитарных катастроф в этих регионах.
В июле прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция, которую он назвал «ужасным вторжением», «убивает Европу». «Вам лучше взять себя в руки, или у вас больше не будет Европы», — сказал он во время визита в Шотландию.