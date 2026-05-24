Стубб назвал условия открытия границы с Россией

Возобновление работы границы между Финляндией и Россией возможно только после получения Хельсинки гарантий того, что Москва не использует мигрантов «в качестве оружия» против финской стороны. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире Yle Radio Suomi.
Как уточнил Стубб, соответствующие заверения должны быть получены от высшего политического руководства России.
Данное заявление стало ответом на вопрос радиослушателя о том, почему Эстония сохраняет открытыми три пункта пропуска на границе с РФ и не испытывает наплыва мигрантов, в то время как финско-российская граница остается полностью закрытой.
В ходе ответа Стубб сообщил, что во время государственного визита в Литву он посещал границу Литвы и Белоруссии, где, по его словам, сохраняются сложности, связанные с мигрантами.
Финляндия приступила к закрытию пунктов пропуска на границе с Россией осенью 2023 года, мотивируя это увеличением числа просителей убежища из третьих стран.