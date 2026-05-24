Макрон призвал Лукашенко не втягивать Минск в украинский конфликт

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал его не допустить вовлечения Минска в конфликт на Украине, а также предпринять шаги для нормализации отношений между Белоруссией и Европейским союзом. Об этом сообщает Agence France Presse (AFP) со ссылкой на источник в администрации французского лидера.