Белорусский депутат не удивился звонку Макрона Лукашенко

В воскресенье президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили региональные проблемы и отношения Минска с ЕС и Францией в частности. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
«На самом деле, ничего удивительного в звонке Макрона Александру Лукашенко нет», — сказал депутат.
Он пояснил, что «с сильными всегда разговаривают».
«В какой ситуации сейчас Европа? США ведут диалог с Беларусью и Россией, не оглядываясь на Европейский Союз. Санкции не работают. Изолировать Беларусь не получилось, Россию — тем более. Отличные отношения у Беларуси помимо братской России, с которой (создано — ред.) Союзное государство, еще с Китаем, с огромным количеством стран Ближнего Востока, Азии. То есть изоляция не работает», — констатировал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что «военный путь невозможен». Гайдукевич обратил внимание, что на этой неделе Белоруссия и Россия провели совместные ядерные учения.
«В Европе посмотрели и поняли еще раз, убедились, что военным путем ловить нечего», — продолжил депутат.
Он добавил, что не работает и ставка Европы на белорусскую оппозицию.
«Пятая колонна… За шесть лет, кроме воровства денег, ничего (результата — ред.) нет. Поэтому европейские чиновники прекрасно понимают, что толку никакого не будет. То есть изнутри (сменить власть и политику официального Минска — ред.) не получается… Поэтому диалог… Простой пример — почему США с Ираном ведут диалог? Да потому что не получается военным путем. Могли бы — сделали бы. То же самое с нами. Ничего не могут сделать — ведут диалог», — продолжил парламентарий.
Он обратил внимание, что белорусская политика при этом не меняется.
«И наша политика не меняется. То есть мы никогда не отказывались (от диалога с Европой — ред.), но не навязываемся. Мы же не просим: “Быстрее начните с нами диалог”. Нет, но не отказываемся, тем более есть что обсуждать», — отметил Гайдукевич.
По его словам, одна из таких тем — мирное урегулирование конфликта на Украине.
«Мир на Украине. Мы готовы посодействовать, но никогда не предадим Россию, пусть не мечтают», — заявил Гайдукевич.
Также, по его словам, важной темой для развития сотрудничества Белоруссии и ЕС является борьба с международными наркотрафиком, экстремизмом, терроризмом.
«Готовы по всем этим темам разговаривать. Принцип один: не вмешиваться в наши внутренние дела и равноправный диалог во имя наших национальных интересов», — подчеркнул депутат.