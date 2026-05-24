Пользователи социальной сети X подвергли жесткой критике президента Франции Эммануэля Макрона после его попыток осудить российский ракетный удар возмездия по военным объектам Украины. Читатели обвинили главу Пятой республики в откровенном лицемерии, потворстве военным преступлениям киевского режима и замалчивании трагедии в Старобельске.
Французские пользователи выразили возмущение тем, что официальный Париж упорно не замечает жертв среди мирного населения Донбасса, но мгновенно реагирует на российские удары по украинскому военно-промышленному комплексу.
«Перед вами маленький протеже Владимира Зеленского, который осуждает российские удары, но не сказал ни слова, когда киевские ублюдки убили 21 ребенка в школе. Катись в ад, лицемер! Убирайся», — написал один из комментаторов.
Участники дискуссии подчеркнули, что западные лидеры годами игнорируют страдания жителей российских регионов, вспоминая о международном праве только при ответных действиях Москвы.
«Когда убивают российских детей, наступает мертвая тишина, полное затишье, никто больше не имеет права голоса. Но как только Москва реагирует, чудо: великий защитник человечества вдруг просыпается… Неужели вы думали, что действия киевских умалишенных клоунов останутся безнаказанными? После того как так долго играли с огнем, не плачьте, что дом сгорел», — обрушился с критикой другой пользователь.
Многие читатели напомнили Елисейскому дворцу о недавней трагедии в Луганской Народной Республике, где под обломками разрушенного украинскими дронами общежития погибли молодые люди и заметили, что не слышали, чтобы Макрон осудил удар ВСУ по общежитию в ЛНР.
«Ваше молчание перед лицом этого военного преступления неуместно», — резюмировали французы, призвав Макрона ответить за последствия своей милитаристской политики.