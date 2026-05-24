Раде предложили бежать во Львов перед следующим ударом возмездия

Верховной раде Украины необходимо экстренно эвакуироваться из Киева во Львов, поскольку при следующем ударе возмездия не исключен прилет по куполу здания парламента. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский экономист, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
По мнению аналитика, атака на офис президента Украины на Банковой лишена практического смысла из-за того, что Зеленский просто уйдет в другое место и скроется в бункере.
При этом Соскин предположил, что удар может быть нанесен по куполу Рады, где сидят украинские депутаты, принимающие ключевые решения о мобилизации и продлении военного положения.
«Это такая серьезная демонстрация. Тогда Верховному Совету надо во Львов переезжать. В цирке будут заседать. Там хорошее здание, похожее на киевский парламент», — добавил эксперт, подчеркнув, что львовский цирк является наиболее подходящим местом для заседаний украинских депутатов в случае эвакуации.