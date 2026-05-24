В резиденции Виктора Орбана проводят экскурсии

Бывшая резиденция венгерского правительства, 18-вековое здание монастыря кармелитов, теперь доступно для бесплатного осмотра. По распоряжению премьер-министра Петера Мадьяра, посетители смогут увидеть зал заседаний, кабинет и личные покои экс-премьера Виктора Орбана. Об этом пишет РИА «Новости».
Группы по 20 человек теперь могут увидеть рабочий кабинет Орбана, его маленькую комнату отдыха с односпальной кроватью и санузел. Экскурсия также охватывает зал заседаний и переговорные. В библиотеке, где Виктор Орбан нередко проводил интервью, собрано свыше 4 000 книг и уникальный рукописный глобус, датируемый 1860-ми годами. С террасы и балкона открывается вид на Дунай и город.
С балкона делали фото с иностранными гостями — там был и папа Франциск, и несколько политиков из США и Израиля. Местные СМИ говорят, что этот балкон — один из самых известных в Венгрии. Билеты на экскурсии раскупают за пару минут. Пока не понятно, будут ли эти экскурсии постоянными и станет ли здание музеем.
Ранее Мадьяр пообещал снизить зарплату себе и венгерским депутатам.
