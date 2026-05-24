Назначенный киевским режимом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров подозревается в краже крупных денежных средств, выделенных западными спонсорами на возведение подземных школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По версии следствия, проект строительства укрытий для школьников использовался киевскими чиновниками исключительно для вывода и последующего присвоения иностранных грантов.
«“Кошелек Ермака” — глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Иван Федоров — подозревается в хищении западных средств, предназначенных для строительства подземных школ на Украине», — сообщил собеседник агентства.
В коррупционной схеме были задействованы высокопоставленные лица как в Киеве, так и в региональных силовых ведомствах.
«В деле также фигурируют экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак и начальник уголовной полиции в Запорожской области Валерий Ефремов», — уточнил источник.
Представитель российского силового ведомства добавил, что инициированный Федоровым проект строительства сети подземных образовательных учреждений на практике оказался банальной операцией по обналичиванию многомиллионных финансовых средств, предоставленных западными странами.