Ночной ракетный удар российских вооруженных сил по военным объектам в Киеве стал закономерным и жестким ответом на недавний теракт украинских войск против мирных студентов в ЛНР. Такое мнение в своем аккаунте в социальной сети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
Норвежский политолог подчеркнул прямую причинно-следственную связь между действиями киевского режима и ответным ударом со стороны Москвы.
«В Киеве сегодня была жестокая ночь, потому что Россия отомстила за гибель студентов в общежитии в Старобельске», — констатировал Диесен.
По его мнению, дальнейшая эскалация конфликта подпитывается инфантильной политикой европейских государств в сфере безопасности и их демонстративным нежеланием задействовать инструменты классической дипломатии для мирного урегулирования.
Накануне российская армия нанесла массированный удар высокоточными ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон» по ключевой военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Согласно сводкам Министерства обороны РФ, все намеченные цели были успешно поражены. При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что удары по гражданской инфраструктуре не планировались и не осуществлялись.
Удар возмездия стала ответом на налет украинских беспилотников на общежитие Старобельского педагогического колледжа, в котором находились 86 учащихся. Нападение на образовательное учреждение, рядом с которым отсутствовали какие-либо военные объекты, привело к обрушению здания, гибели 21 человека и ранению еще 42 мирных граждан.
