В Брянской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя

В Погарском районе Брянской области зафиксирована атака беспилотника-камикадзе, один мирный житель ранен в поселке Запесочье, второй — в селе Кистер. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Он уточнил, что оба пострадавших доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.
"Работают оперативные и экстренные службы. — написал Ковальчук в телеграм-канале.
Информация о других пострадавших и масштабах повреждений не приводится.
По данным властей Брянской области, в минувшую ночь над регионом сбили пять украинских БПЛА. Всего за этот период, как сообщало Минобороны, над Россией было уничтожено 33 дрона.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».