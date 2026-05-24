The Telegraph назвала страны, заблокировавшие план НАТО помощи Украине

Как отмечает издание, господин Рютте выдвинул инициативу в середине мая и планировал согласовать ее на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. Однако на этой неделе он признал, что, скорее всего, «предложение не будет внесено». При этом он тогда не назвал страны, которые выступили против этого плана. Источники The Telegraph в Североатлантическом альянсе сообщили, что в поддержку инициативы помощи Украине выступили как минимум семь государств-членов, каждое из которых уже тратит более 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Но для утверждения инициативы необходимо единогласная поддержка всех стран—участниц альянса.