Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Telegraph назвала страны, заблокировавшие план НАТО помощи Украине

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали предложение генсека НАТО Марка Рютте о выделении 0,25% ВВП на военную помощь Украине ежегодно. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали предложение генсека НАТО Марка Рютте о выделении 0,25% ВВП на военную помощь Украине ежегодно. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

«Они (эти страны.— “Ъ”) без особого энтузиазма восприняли эту идею», — заявили источники газеты.

Как отмечает издание, господин Рютте выдвинул инициативу в середине мая и планировал согласовать ее на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. Однако на этой неделе он признал, что, скорее всего, «предложение не будет внесено». При этом он тогда не назвал страны, которые выступили против этого плана. Источники The Telegraph в Североатлантическом альянсе сообщили, что в поддержку инициативы помощи Украине выступили как минимум семь государств-членов, каждое из которых уже тратит более 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Но для утверждения инициативы необходимо единогласная поддержка всех стран—участниц альянса.

По оценкам Кильского института, с января 2022 года наибольший объем помощи Украине предоставили США (€115,4 млрд), Германия (€25,29 млрд), Великобритания (€20,01 млрд), Канада (€13,97 млрд) и Франция (€7,91 млрд).

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше